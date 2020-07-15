Microsoft выпустила накопительное обновление для Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила плановые накопительные обновления для Windows 10 в рамках программы Patch Tuesday. Как всегда, в данном пакете преимущественно собраны исправления безопасности, направленные на устранение уязвимостей, выявленных в Windows 10 и приложениях, которые поставляются вместе с операционной системой.

В настоящее время накопительные обновления уже доступны в Центре обновлений Windows. Подробную информацию об изменениях и исправлениях, которые приносит обновление можно узнать на официальном сайте Microsoft. Старые версии Windows 10, поддерживаемые в рамках программы LTSC, также получают накопительные обновления, поскольку они всё ещё используются в образовательном и корпоративном сегментах.

Что касается самих обновлений, то для наиболее свежей версии Windows 10 (2004) предназначен пакет KB4565503, для Windows 10 (1909) и Windows 10 (1903) — KB4565483, для Windows 10 (1809) — KB4558998, для Windows 10 (1803) — KB4565489, для Windows 10 (1709) — KB4565508, для Windows 10 (1703) — KB4565499, для Windows 10 (1607) — KB4565511 и для Windows 10 (1507) — KB4565513.

Ряд полезных исправлений содержится в пакете для Windows 10 (2004), которая также известна как Windows 10 May 2020 Update. Помимо прочего, разработчики устранили проблемы, связанные с некорректной работой приложения OneDrive. Речь идёт о проблеме, из-за которой некоторые пользователи не могли с помощью приложения загружать в облачное пространство новые файлы или открывать ранее синхронизированные.