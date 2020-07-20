Microsoft признала проблему с уведомлениями об отсутствующем интернет-подключении

Microsoft признала, что в новой версии Windows 10 (2004/May 2020 Update) возникает проблема с интернет-соединением. При этом внешнее подключение исправно, а перезагрузка ПК и роутера не помогает.

После обновления на некоторых ПК появляется уведомление с сообщением об отсутствии интернет-соединения. Хотя физически подключение установлено корректно, система его не распознает. Из-за этого не работают некоторые приложения, в частности, Cortana, Spotify и Microsoft Store.

Microsoft сообщили, что причина неисправности - ошибка индикации статуса подключения к сети, устранить ее пообещали в следующем обновлении ОС. А до тех пор это можно сделать самостоятельно следующим образом:

Открыть редактор реестра (Registry Editor) Перейти по пути HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet Изменить значение параметра EnableActiveProbing с 0 на 1 Перезагрузить компьютер.

Эта проблема не единственная в обновлении Windows 10. Ранее сообщалось, что из списка предустановленных программ пропали Блокнот, Paint и Word Pad. Эксперты рекомендует устанавливать обновления не сразу после релиза, а чуть позже, дождавшись исправления возможных ошибок.

Анна Яковлева