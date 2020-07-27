Windows 10 будет обновляться раз в год

Компания Microsoft готовится кардинально изменить стратегию обновления Windows 10: вместо двух крупных обновлений, которые обычно выходят весной и осенью, будет только одно.

Основная причина изменения подхода – высвобождение ресурсов для разработки Windows 10X, которая предназначена для работы на мобильных устройствах (в т.ч. с двумя дисплеями). Она должна выйти уже в первой половине следующего года.

Такой подход уже подвергся критике, т.к. он не позволит внедрять новые функции так же быстро, как это происходит сейчас. Впрочем, теперь у разработчиков будет больше времени на отладку и тестирование, значит, багов в Windows 10 станет меньше.

В текущем году стратегия двух мажорных обновлений не изменится – осеннее должно выйти в октябре или ноябре. А вот в следующем году вместо весеннего и осеннего обновлений, скорее всего, будет одно – летнее.