Microsoft объявила о запуске нового приложения Family Safety

Компания Microsoft объявила о запуске нового приложения под названием Family Safety, предназначенного для обеспечения безопасности членов семьи в цифровом и реальном мире. Данный продукт поможет оградить детей от нежелательного контента, контролировать время, проводимое ими в играх, получать данные о местоположении членов семьи и др. Уже сейчас Family Safety доступно для загрузки на устройства с Android и iOS.

Одна из функций приложения заключается в предоставлении еженедельных отчётов, которые доставляются по электронной почте и содержат информацию об активности ребёнка в цифровой среде. Благодаря им родители увидят, сколько времени ребёнок пользовался устройством, какие сайты посещал, какие запросы делал в поисковых системах и др.

Ещё одна любопытная функция Family Safety заключается в возможности ограничения времени использования каких-либо приложений и игр. Поскольку в сложившихся условиях, обусловленных пандемией коронавируса, детям последнее время приходилось обучаться удалённо, они стали значительно больше времени проводить у экранов своих гаджетов. Возможность ограничения доступа к приложениям и играм, которые не связаны с учёбой, поможет детям сосредоточиться на обучении, не отвлекаясь на игры и посторонний контент.

Родители смогут настроить список разрешённых и запрещённых для просмотра ребёнком сайтов с помощью встроенных в приложение фильтров. Это позволит оградить детей от просмотра нежелательного контента во время работы в веб-пространстве. Функция работает в браузере Microsoft Edge на Windows, Xbox и Android.

Поддерживается возможность настройки уведомлений, которые будут отсылаться родителям, когда их ребёнок покупает что-либо в магазине Microsoft Store. При необходимости можно настроить обязательное подтверждение покупки со стороны одного из родителей.

Family Safety поддерживает функцию определения местоположения каждого члена семьи. Вы сможете видеть на карте последнее известное местонахождение, а также сохранять места, которые чаще всего посещаются членами вашей семьи.

Разработчики добавили также новую функцию блокировки и разблокировки приложений, обновили дизайн Family Safety для улучшения специальных возможностей и повышения инклюзивности, добавили дополнительные интервалы экранного времени и др. Приложение продолжает развиваться и в дальнейшем будет получать новые полезные функции.