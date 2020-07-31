Microsoft внесла CCleaner в список потенциально нежелательных приложений

Стало известно о том, что встроенный в программную платформу Windows 10 антивирус Защитник Windows (Microsoft Defender) теперь классифицирует приложение CCleaner как потенциально нежелательное. Это следует из информации, которая недавно появилась на официальной странице Microsoft Security Intelligence.

Напомним, приложение CCleaner представляет собой утилиту, предназначенную для очистки и оптимизации операционной системы путём удаления ненужных файлов, чистки реестра и др. В прошлом разработчики уже говорили о том, что Microsoft не поддерживает программы очистки реестра и не рекомендует их использовать.

«Некоторые софтверные продукты, такие как утилиты очистки реестра, предполагают, что реестр нуждается в регулярном обслуживании или очистке. Однако некорректное изменение реестра с помощью этих утилит может повлечь за собой серьёзные проблемы. Эти проблемы могут потребовать переустановки операционной системы. Microsoft не может гарантировать того, что проблемы, которые потенциально могут быть вызваны подобными утилитами, возможно решить без переустановки системы», — говорилось в сообщении Microsoft, которое было опубликовано в прошлом.

В Microsoft считают, что программное обеспечение не должно вводить пользователей в заблуждение, демонстрируя сообщения с неточной или преувеличенной информацией о состоянии операционной системы, записях реестра и других элементах. В компании пояснили, что на данный момент статус потенциально нежелательного приложения будет присваиваться только бесплатной версии CCleaner, поскольку в ней пользователям предлагается установить дополнительный софт, который не требуется для работы самой утилиты. В первую очередь речь идёт о других продуктах компании Piriform, являющейся разработчиком CCleaner.

Представитель Piriform сообщил о том, что в компании считают добавление утилиты в список потенциально нежелательных «ложным срабатыванием». В настоящее время разработчики CCleaner обсуждают возможные варианты решения данного вопроса с Microsoft и рассчитывают на то, что в ближайшее время ситуация изменится.