Обновление Windows 10 замедлило компьютеры

Новое обновление Windows 10 с номером сборки KB4559309 нарушило нормальную работу компьютеров. Загрузка занимает больше времени, чем обычно, и Windows работает заметно медленнее. Дольше запускаются обычные приложения и медленно загружаются Web страницы.

В настоящее время специалисты Microsoft пытаются понять причину возникновения неполадок и просят пользователей отправлять им отчеты о возникшей проблеме с помощью приложения для обратной связи Feedback Hub. Вдобавок Microsoft пояснила, что замедление ПК после установки обновления KB4559309 зафиксировано лишь на небольшом количестве пользовательских сборок, а не на всех ПК, где оно было установлено.

Так как обновление связано с Edge, с проблемами, обусловленными его установкой, занимается команда разработчиков браузера. Пользователям рекомендуется вручную удалить проблемное обновление. Однако сделать это не просто, удалить проблемное обновление можно только через функцию восстановления системы и возврату к предыдущей версии Windows.

Для предотвращения автоматической установки обновления KB4559309 необходимо вручную загрузить новую версию браузера Edge на основе Chromium.