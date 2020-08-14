Windows 10 получит новую функцию «Советы»

Microsoft признала, что уделяет недостаточно внимания информированию пользователей Windows 10 об изменениях, которые приносят крупные обновления функциональности операционной системы. Поэтому компания решила внедрить в ОС новое приложение «Советы» (Tipster), призванное рассказывать обо всех нововведениях очередного апдейта.

Приложение «Советы», по задумке разработчиков, будет автоматически запускаться при первом старте системы после установки обновления. В окне программы будут описаны наиболее значимые изменения релиза.

Функция «Советы» на данный момент доступна только участникам открытой программы Windows Insider из США, Великобритании, Австралии, Индии и Канады, использующим канал Dev (в прошлом «Ранний доступ»). Microsoft добавила приложение в предварительную сборку Windows 10 под номером 20190.