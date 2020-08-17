Новая функция Google Chrome повысит энергоэффективность браузера

Разработчики из Google продолжают экспериментировать с новыми функциями браузера Chrome, предназначенными для экономии заряда аккумуляторов мобильных устройств. Одна из таких функций под названием Battery-Savings Meta Tag позволит сайтам запрашивать у Chrome разные параметры, которые следует применять при отображении контента в соответствии с текущими настройками энергосбережения.

Не секрет, что не только приложения, но и веб-сайты могут быть ресурсоёмкими. Браузер Chrome давно известен как ресурсоёмкое приложение, и многие люди вынуждены отказываться от работы с ним, если батарея используемого устройства разряжена и нет возможности подключиться к сети питания.

Новая функция позволит оптимизировать время автономной работы устройства или использование процессора на определённых сайтах. Веб-сайты смогут определять, находится ли используемая ОС в режиме энергосбережения. Согласно имеющимся данным, для того, чтобы эта функция работала, на веб-сайты необходимо добавить определённый код. Благодаря этому сайты смогут автоматически снижать частоту кадров или замедлять скорость выполнения разных скриптов. После поступления запроса от сайта Chrome будет автоматически применять настройки повышения энергоэффективности до тех пор, пока пользователь не перейдёт к просмотру другого ресурса.

Очевидно, новая функция будет хорошо принята пользователями, которые привыкли взаимодействовать с Chrome, но вынуждены отказываться от этого, когда батарея используемого устройства начинает разряжаться. Предполагается, что функция Battery-Saving Meta Tag появится в Chrome версии 86 или 87. В настоящее время она доступна разработчикам через платформу Origin Trials.