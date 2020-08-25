После обновления Windows 10 тормозит и показывает «синий экран смерти»

Августовский набор накопительных обновлений для операционной системы Windows 10 вызывает многочисленные проблемы с производительностью и стабильностью работы некоторых компьютеров. Об этом сообщил ресурс WindowsLatest со ссылкой на жалобы пользователей, опубликованные на популярном форуме Reddit, а также портале поддержки Microsoft.

По данным издания, выпущенные в августе 2020 г. патчи KB4566782 (для версии 2004) и KB4565351 (для версий 1909 и 1903), которые призваны исправить ряд проблем безопасности, у некоторых пользователей после установки вызывают BSoD (Blue Screen of Death, «синий экран смерти»), а замедление работы системы и отдельных программ.

Часть пользователей жалуется на периодически возникающий BSoD, другие отмечает повторяющиеся сообщения об ошибках. Кроме того, августовские патчи вызывают сбой некоторых компьютеров со включенной аппаратной виртуализацией.