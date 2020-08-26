Microsoft научила Word расшифровывать речь

Компания Microsoft объявила о запуске функции расшифровки аудиозаписей в веб-версии приложения Word под названием Transcribe. С помощью неё пользователи могут записывать разговоры в приложении или загружать собственные файлы для последующего автоматического транскрибования. Поддерживается загрузка файлов в форматах mp3, wav, m4a и mp4.

Данный инструмент позволяет осуществлять расшифровку разговоров в режиме онлайн или же ранее сохранённые аудиофайлы. Полученный в результате текст можно тут же редактировать и добавлять в документы. Для начала использования функции достаточно нажать кнопку «Диктовать» в строке меню, а затем выбрать пункт контекстного меню «Транскрибировать». Это же меню позволяет записать разговор с помощью микрофона, используемого на вашем компьютере.

Во время взаимодействия с инструментом расшифровки можно переключаться между абзацами полученного текста, переходить к разным фрагментам аудиозаписи, прослушивая их на разной скорости. Поскольку автоматическая расшифровка аудио неизбежно содержит ошибки, функция проверки отдельных частей текста имеет большое значение.

На данном этапе имеются некоторые ограничения на использование службы расшифровки. Например, пользователи могут загружать в месяц не более пяти часов аудиозаписей для транскрибирования. Причём за отдельную плату снять это ограничение пока нельзя. Что касается размера загружаемых записей, то поддерживается обработка файлов до 200 Мбайт. В настоящее время транскрибировать файлы можно в веб-версии Word для компьютеров, а к концу этого года функция должна стать доступна пользователям мобильного приложения. Стоит также отметить, что на данном этапе инструмент расшифровки может обрабатывать записи на английском языке, но, очевидно, что в будущем поддержка других языков будет добавлена.