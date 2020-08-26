Вышло обновление браузера Chrome

Google начала распространять свежее обновления браузера Chrome. Поисковый гигант обещает, что загрузка веб-страниц станет на 10 % быстрее, а неактивные фоновые вкладки будут потреблять меньше ресурсов компьютера. Кроме того, Chrome обзавёлся несколькими новыми функциями.

В мае Google представила функцию «Группы вкладок» в бета-версии браузера. Она позволяет пользователям добавлять открытые вкладки в группы, которым можно присвоить название. Это нововведение призвано улучшить организацию рабочего процесса. С сегодняшнего дня «Группы вкладок» будут доступны в стабильной версии Chrome. Компания сообщает, что именно эта функция больше всего заинтересовала пользователей бета-версии Chrome. Стоит упомянуть, что для устройств с сенсорным экраном Google разработала особый способ представления групп вкладок.

Пользователи Android-версии браузера теперь будут видеть предложение переключиться на уже открытую вкладку при вводе URL-адреса открытой страницы. Кроме того, Google добавила в мобильную версию приложения функцию упрощённого обмена ссылками.

Наконец-то в стабильной версии браузера появится функция создания QR-кодов для быстрого доступа к сайтам. Компания также начала развёртывание функции, позволяющей заполнять и сохранять PDF-формы прямо в Chrome, однако эта возможность будет внедряться постепенно в течение следующих нескольких недель.

Что касается бета-версии Chrome, она получит возможность предпросмотра эскизов страниц при наведении курсора на вкладку. Кроме того, в версии Chrome 85 наиболее критичные для производительности части кода смогут выполняться быстрее, за счёт чего скорость загрузки страниц, по заверениям Google, должна вырасти на 10 %. Помимо этого, большая часть потребляемых браузером ресурсов будет направляться на активные вкладки, а страницы, долгое время находящиеся в фоновом режиме, будут «замораживаться», что, в теории, должно снизить потребление энергии и оперативной памяти.

Chrome часто подвергается критике за непомерное использование ресурсов компьютера. По всей видимости, Google всерьёз занялась решением этой проблемы.