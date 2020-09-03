Intel сменила свой фирменный логотип впервые за 14 лет

Помимо анонса нового 11-го поколения мобильных процессоров Tiger Lake для компактных и тонких портативных ноутбуков Intel сегодня также объявила о смене своего фирменного логотипа. На сайте компании указывается, что этот шаг отражает резкое упрощение фирменного стиля Intel.

В тексте также сообщается, что в новом логотипе «с изысканной симметрией, равновесием и пропорциями» сохраняется наследие старых версий, что делает его одновременно и знакомым, и новым. Отдельно отмечается, что выделяющаяся точка над литерой «i» символизирует потенциал и мощь процессоров компании.

Например, в новом логотипе и его производных по-прежнему используется знакомый синий цвет, однако теперь некоторые логотипы продуктов компании также получили новые цвета, что сделало их более яркими и выделяющимися.

Следует добавить, что для Intel это лишь третья за всю историю существования смена фирменного стиля. Первый логотип появился в 1968 году, в момент основания производителя электронных устройств, компьютерных компонентов и микропроцессоров. В первый раз Intel меняла свой фирменный логотип и его производные формы в 2006 году, то есть 14 лет назад.

Компания сохранила фирменный звуковой сигнал, который обычно можно услышать в рекламе Intel. Однако указывается, что звучать он будет теперь в более «современном исполнении». Убедиться в этом можно взглянув на свежий рекламный ролик, который сообщает о смене фирменного стиля Intel.