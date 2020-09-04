Microsoft выпустила необязательное обновление KB4571744 для Windows 10 (2004)

Microsoft приступила к развёртыванию необязательного обновления для программной платформы Windows 10 (2004), которое несёт с собой важные исправления. Кроме того, Microsoft опубликовала ссылку для загрузки автономных установщиков пакета KB4571744.

После установки обновления номер сборки Windows 10 поменяется на 19041.488. Поскольку оно не является обязательным, пакет не будет разворачиваться на пользовательских компьютерах в автоматическом режиме. Скачать пакет обновлений KB4571744 для Windows 10 (2004) и Windows Server (2004) можно, воспользовавшись каталогом «Центра обновления Microsoft». Изначально данное обновление должно было выйти 18 августа, но по неизвестным причинам Microsoft решила перенести выпуск патча на начало сентября.

Стоит отметить, что KB4571744 приносит большое количество исправлений разного рода проблем. К примеру, в описании сказано, что разработчики исправили ошибку, из-за которой в некоторых случаях пользователи не могли изменить размер окна какого-либо приложения. Решена проблема, приводящая к тому, что «Центр обновлений Windows» зависал в процессе проверки обновлений. Исправлена ошибка, приводящая к зависанию «Проводника» в процессе просмотра или сохранения изображений. Устранена ошибка, из-за которой слишком часто запускалась дефрагментация SSD-накопителей.

Поскольку обновление не является обязательным, установка его ложится на плечи пользователей. Однако содержащиеся в нём исправления будут включены в пакет обновлений, который выйдет на следующей неделе в рамках программы Patch Tuesday. Ознакомиться с полным списком исправлений и улучшений, содержащихся в KB4571744, можно на официальной странице поддержки Microsoft.