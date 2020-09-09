В браузере Chrome 85 появилась поддержка блокировки ресурсоёмкой рекламы

Разработчики из Google приступили к тестированию новой функции в браузере Chrome 85. Речь идёт об инструменте блокировки ресурсоёмкой рекламы, которая расходует много трафика или же создаёт значительную нагрузку на CPU. Сейчас упомянутая функция доступна ограниченному числу пользователей, но после завершения этапа тестирования она будет распространена повсеместно.

Новая функция блокировки отключает iframe-блоки с рекламным контентом, если в основном потоке израсходовано более 60 секунд процессорного времени в сумме или 15 секунд в 30-секундном интервале (потребление более 50 % ресурсов более 30 секунд). Кроме того, рекламный контент будет блокироваться в случае, если блок загружает по сети более 4 Мбайт данных. Автоматическая блокировка срабатывает, если до момента превышения упомянутых лимитов пользователь не взаимодействовал с рекламой, например, не кликал на нее.

В случае блокировки рекламного блока, проблемный iframe будет автоматически заменён на страницу с информационным сообщением, в котором сказано, что реклама заблокирована из-за чрезмерного потребления ресурсов. В качестве примеров подлежащих блокировке блоков приводятся рекламные вставки с кодом для майнинга криптовалют, обработчики больших несжатых изображений и др.

Разработчики считают, что новая функция поможет избавиться от рекламного контента с неэффективной реализацией кода и преднамеренной паразитной активностью. Реклама такого рода существенно повышает нагрузку на пользовательские устройства и приводит к замедлению загрузки основного контента, увеличивает расход трафика, снижает время автономной работы от аккумулятора. По расчётам Google, под указанные критерии блокировки попадёт только 0,3 % от общего количества рекламных блоков.