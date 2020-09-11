Windows 10 Build 20211 стала доступна инсайдерам в раннем доступе

Новая предварительная сборка Windows 10 под номером 20211 стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft на канале Dev (ранний доступ). Вместе с ней пользователи получат некоторые изменения, в том числе возможность поиска на странице «Приложения по умолчанию» в настройках, а также доступ к файлам и файловым системам Linux в Windows Subsystem for Linux.

В процессе настройки приложений по умолчанию может оказаться так, что список типов файлов, которые нужно сопоставить с определёнными программами, слишком велик. Прокручивать этот список вручную неудобно, поэтому разработчики добавили панель поиска прямо на страницу «Приложения по умолчанию».

Ещё новая сборка открывает пользователям доступ к файлам и файловым системам Linux из Windows. Благодаря этому участники инсайдерской программы смогут подключаться и монтировать диски через WSL. После того, как файловая система Linux будет смонтирована, пользователи получат доступ к файлам через проводник, что достаточно удобно. Это нововведение должны оценить люди, которые используют Windows и Linux, установленные на разные диски. Стоит отметить, что в настоящее время пользователи могут монтировать только физические диски, а не разделы.

Кроме того, разработчики внесли ряд незначительных исправлений, направленных на повышение стабильности работы системы и отдельных её компонентов. Несмотря на то, что рассматриваемое обновление мало что даёт, приходящие вместе с ним функции полезны. Возможность поиска на странице «Приложения по умолчанию» и монтирование файловых систем Linux — полезные функции, которые наверняка будут востребованы среди пользователей. Ознакомиться с полным списком изменений Windows 10 Build 20211 можно в официальном блоге разработчиков.