В Windows 10 встроили аналог Zoom для видеозвонков

Корпорация Microsoft встроила в ОС Windows 10 штатную функцию видеоконференций. Как пишет профильный ресурс MSPowerUser, новшество доступно пока лишь в одной из бета-версий, и бета-тестеры уже назвали ее «убийцей Zoom».

Zoom – это одно из наиболее популярных приложений для проведения конференций. Изначально нацеленное на корпоративных клиентов, из-за пандемии коронавируса оно стало востребовано у обычных пользователей, вынужденных учиться и работать из дома.

Новая функция Windows 10 получила название Meet Now. Отметим, что у Microsoft уже есть непосредственный конкурент Zoom – сервис Teams.

Нововведение в Windows 10 дает пользователям создавать видеоконференции, не регистрируясь ни в одном из существующих мессенджеров, потребительских или корпоративных. От них требуется создать ссылку на конференцию при помощи отдельной пиктограммы на панели задач в области уведомлений (справа внизу, где часы)