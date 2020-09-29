Microsoft прекратит поддержку Office 2010 через две недели

Корпорация Microsoft напомнила пользователям о том, что в следующем месяце прекратится поддержка офисного пакета Office 2010. Согласно данным, которые были опубликованы на странице поддержки продукта, начиная с 13 октября 2020 года Office 2010 прекратит получать обновления безопасности.

Пользователям, которые продолжают использовать устаревший пакет офисных программ, рекомендуется перейти на один из актуальных вариантов. Речь идёт о полном пакете Office 2019 или сервисе Microsoft 365, который оплачивается ежемесячно по подписке.

Стоит отметить, что после завершения официальной поддержки, входящие в состав Office 2010 приложения, не перестанут работать. Однако они больше не будут получать обновления безопасности, а значит, могут нести потенциальную опасность, поскольку будут более уязвимы перед вредоносными программами.