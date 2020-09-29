Microsoft начала распространение устаревших драйверов

Microsoft создала путаницу с установкой драйверов для устройств и компонентов на компьютерах с Windows 10. Речь идёт о распространении старых и неподходящих драйверов, которые можно обнаружить в виде необязательных для установки пакетов через «Центр обновлений Windows».

Пользовательские сообщения, появившиеся на форуме поддержки Microsoft, свидетельствуют о том, что неподходящие и устаревшие обновления драйверов поступают на компьютеры, которые не зарегистрированы в программе предварительной оценки обновлений.

В ряде случаев через некоторое время после успешной установки обновления в «Центре обновлений Windows» вновь появляется тот же самый пакет и предложение повторить загрузку. Некоторые пользователи отметили, что на их компьютеры были доставлены устаревшие драйверы с разными датами выпуска, включая 1968 год. Похоже, что данные действия Microsoft направлены на то, чтобы избежать случаев установки драйверов Windows, когда пользователь может воспользоваться аналогом от производителя оборудования.