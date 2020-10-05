Microsoft выпустит Windows 10X в следующем году

По сообщениям сетевых источников, корпорация Microsoft в следующем году выпустит облегчённую версию Windows 10, которая ориентирована на не слишком производительные ноутбуки и компьютеры, а также устройства с двумя экранами. Речь идёт о Windows 10X, которая может появиться на традиционных ноутбуках с одним экраном и планшетах уже в первой половине 2021 года.

Напомним, так называемая модульная операционная система Windows 10X была анонсирована в октябре 2019 года. Она построена таким образом, чтобы максимально упростить конфигурацию программной платформы под конкретное устройство. Изначально Microsoft планировала выпустить Windows 10X для ноутбуков с двумя экранами и ноутбуков со складывающимся экраном, а уже позднее адаптировать её для использования в традиционных компьютерах. Однако позднее стало известно о том, что изначальный приоритет будет отдан традиционным устройствам с одним экраном.

На данный момент неизвестно, когда могут появиться первые бета-сборки Windows 10X, доступные участникам инсайдерской программы Microsoft, и будут ли они вообще. Согласно имеющимся данным, новая версия операционной системы предложит переработанный пользовательский интерфейс, а также сможет обновляться в фоновом режиме.

По данным источника, Microsoft официально выпустит Windows 10X в первой половине 2021 года, причём эта версия ОС не получит поддержку приложений Win32. Также ожидается, что первые традиционные ПК с одним экраном и под управлением Windows 10X появятся во втором квартале 2021 года. Не исключено, что Microsoft изменит график выпуска обновлений для Windows 10, чтобы освободить ресурсы для новой платформы. Вероятнее всего, в будущем стандартная Windows 10 будет получать только одно функциональное обновление ежегодно. Первое крупное обновление для Windows 10X, которое добавит поддержку устройств с двумя экранами, должно появиться в первой половине 2022 года.