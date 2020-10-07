Google выпустила новую версию Chrome

Разработчики из Google выпустили новую версию Chrome для платформ Android и iOS. Мобильный Chrome 86 получил улучшения защиты сохранённых пользовательских паролей, а также другие возможности, связанные с обеспечением высокого уровня безопасности.

В новой версии обозревателя появился инструмент оповещения пользователей в случаях, когда сохранённые логины и пароли были скомпрометированы. Функция работает на основе системы проверки безопасности Google, которая позволяет выявлять скомпрометированные данные. Если в ходе проверки будет обнаружен факт утечки данных, то браузер тут же предложит сменить пароль, автоматически загрузив соответствующую форму. Кроме того, Chrome будет самостоятельно контролировать статус функции безопасного просмотра.

Версия Chrome для Android получит улучшенную функцию «Безопасный просмотр», аналог которой появился весной в настольной версии обозревателя. Данный инструмент позволяет защититься от вредоносного программного обеспечения, фишинговых сайтов и других угроз, с которыми можно столкнуться в вебе. Ещё браузер научился предупреждать о случаях, когда вводимые пользователем на HTTPS-странице данные передаются с использованием небезопасного протокола HTTP. Речь идёт о так называемом смешанном контенте, когда на HTTPS-страницах используются формы HTTP.

Что касается пользователей iOS, то с выходом новой версии программной платформы они теперь могут устанавливать Chrome в качестве браузера по умолчанию. Кроме того, им стала доступна функция подтверждения автоматически заполняемых паролей с помощью Face ID, Touch ID или PIN-кода.

Распространение Chrome 86 для Android и iOS только началось, поэтому может потребоваться какое-то время, прежде чем он станет доступен всем пользователям.