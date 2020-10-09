Microsoft анонсировала новые функции браузера Microsoft Edge

Компания Microsoft анонсировала несколько важных обновлений для браузера Microsoft Edge. Новый браузер на основе Chromium получит функцию сравнения цен, которая будет интегрирована с существующими коллекциями Edge.

Чтобы попробовать, вам нужно будет добавить товары в коллекцию, а затем нажать «Сравнить цены с другими розничными продавцами». Затем браузер отобразит список цен на ваши товары в интернет-магазинах с прямыми ссылками на списки магазинов.

Интеграция между коллекциями Edge и Pinterest, о которой Microsoft объявила ранее в этом году, также станет общедоступной. Для пользователей Edge, которые регулярно добавляют элементы в свои коллекции, эта интеграция предложит связанные элементы в нижней части панели коллекций, которые можно легко добавить в коллекцию. Если эта функция включена, интеграция также позволит экспортировать коллекцию Edge на доску Pinterest.

В дополнение к этим функциям, связанным с покупками, Microsoft Edge сможет загружать любое изображение для использования в качестве фонового изображения на странице новой вкладки. Чтобы настроить новую вкладку Edge, вам нужно щелкнуть иконку в правом верхнем углу, а затем нажать на настраиваемый макет страницы, чтобы увидеть кнопку загрузки.

Microsoft также начала развертывать кнопку Meet Now на странице новой вкладки, которая поможет пользователям быстро запустить видеозвонок Skype. Начиная с сегодняшнего дня, встроенная программа для просмотра PDF-файлов в Microsoft Edge также позволит пользователям быстро перемещаться по PDF-файлам с помощью оглавления.

Функция Web Capture, которая в настоящее время тестируется инсайдерами Edge, также поможет пользователям быстро захватывать онлайн-контент без необходимости в отдельном приложении.