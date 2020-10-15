Zoom получил обновление

Команда ставшего сервиса видеоконференций Zoom представила большое обновление и рассказала о грядущих новшествах.

Одним из нововведений стала платформа OnZoom. Фактически, это такой маркетплейс для платных мероприятий. Впрочем, сами разработчики настаивают, что платформа предназначена не только для платных мероприятий, но и бесплатных, а также благотворительных событий.

В нём можно размещать самые разные мероприятия — от курсов кулинарии до лекций и стендап-выступлений. Таких платных мероприятий и так масса, но теперь для них будут предусмотрены встроенные инструменты непосредственно в Zoom — для продажи билетов, продвижения и так далее.

На данный момент OnZoom запущена в бета-версии для американских пользователей. Международный запуск планируется в 2021 году.

Запущено предложение сквозного шифрования end-to-end encryption), о котором уже несколько месяцев говорили на фоне скандалов вокруг низкой безопасности сервиса. Со следующей недели опциональная функция станет доступна в качестве технического превью как для платных, так и бесплатных пользователей Zoom на десктопных и мобильных клиентах, а также через Zoom Room. В зашифрованной видеоконференции могут принимать до 200 участников.

Менее заметное с первого взгляда новшество, но очень полезное — Zoom реализовала интеграцию со сторонними приложениями и сервисами под названием Zapps. Это означает, что прямо во время звонка можно получить доступ, например к документам, хранящимся на Dropbox.