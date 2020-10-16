Google анонсировала важные улучшения своей поисковой системы

В рамках мероприятия Search On компания Google анонсировала ряд улучшений своей поисковой системы, основой для которых стали передовые технологии искусственного интеллекта. Google сделает проще поиск информации по узконаправленным вопросам, более качественно проверит ошибки в запросах и многое другое.

По данным Google, каждый десятый поисковый запрос содержит ошибки. Поисковик неплохо справляется с ними с помощью функции «Возможно, вы имели ввиду». Теперь для этого будет использоваться новый орфографический алгоритм, работающий на основе глубокой нейронной сети. Благодаря этому поисковик сможет значительно эффективнее расшифровывать слова и более качественно понимать контекст пользовательских запросов.

Ещё одна новая функция построена на интеграции с разными источниками данных, которые ранее были доступны только в хранилище Open Data Commons. Когда пользователь вводит связанный со статистикой запрос, например, «темпы роста ВВП в России», поисковик задействует алгоритм обработки естественного языка для того, чтобы соотнести запрос с одним из миллиардов элементов в хранилище Data Commons. После этого нужные данные будут представлены в графическом формате, который легче воспринимать.

Разработчики также объявили о том, что поисковик научился индексировать не только целые веб-страницы, но и их отдельные фрагменты. Благодаря этому удаётся подбирать более точные ответы на узконаправленные запросы за счёт повышения качества понимания содержания фрагментов текста. Эта система в скором времени начнёт использоваться в США для обработки запросов на английском языке, а позднее получит более широкое распространение.

В современном мире пользователи нередко находят нужную информацию в видеороликах. Поисковик Google теперь умеет находить ключевые моменты в видео, благодаря чему пользователи могут получить нужную информацию без необходимости просматривать весь ролик. Эта технология начала тестироваться ранее, а к концу года она будет применяться для обработки 10 % запросов.

Несколько новых улучшений помогут сделать безопаснее посещение общественных мест, что особенно актуально в условиях пандемии коронавируса. Разработчики добавили актуальную информацию, которая обновляется в режиме реального времени, о загруженности кафе, торговых центров и других общественных мест. Увидеть её можно будет в сервисе Google Карты, где пользователям предоставят данные о принятых в том или ином месте мерах, таких как требование носить медицинскую маску, необходимость измерения температуры и др.