Microsoft выпустила бесплатный инструмент для обучения ИИ для тех, кто не умеет программировать

Microsoft открыла всему миру доступ к программе Lobe, позволяющей за несколько минут создавать готовые модели машинного обучения для дальнейшего их использования в сторонних ПО и устройствах. Программа полностью бесплатна и исключает написание программного кода в процессе тренировки моделей – от пользователей нужно лишь загрузить в нее данные, а всю работу она выполнит сама.

На момент публикации материала Lobe была доступна только в бета-версии и только под Windows и macOS. Сроки выпуска финальной версии сервиса и его появления на других платформах, например, под Android и iOS, разработчики не сообщают.

Бета-версия Lobe имеет ограниченные возможности, по сути, демонстрирующие потенциал программы. На момент выхода беты она умела лишь автоматически классифицировать изображения. Пользователю требуется загрузить в программу заранее подготовленные файлы, после чего промаркировать их, и на выходе программа выдаст готовую модель. В Microsoft отметили, что точность распознавания изображений окажется недостаточно высокой, пользователь сможет самостоятельно повысить ее, дообучив программу.