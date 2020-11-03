Google предоставила для загрузки исправленную версию браузера Chrome

Вчера поздно вечером Google предоставила для загрузки новую исправленную версию браузера Chrome. В новой версии 86.0.4240.183 исправлено десять ошибок безопасности, включая активно эксплуатируемую хакерами уязвимость нулевого дня. Это уже вторая за две недели уязвимость нулевого дня, которую пришлось латать в спешном порядке.

Новая уязвимость нулевого дня, которая получила индекс CVE-2020-16009, обнаружена группой анализа угроз Google Threat Analysis Group (TAG). Как обычно для случаев обнаружения уязвимостей нулевого дня, подробности о механизме работы уязвимости и о том, кто её эксплуатирует, не сообщаются, чтобы у пользователей было время обновить браузер до защищённой версии. Вкратце исследователи поясняют, что уязвимость обнаружена в компоненте Chrome V8, который обрабатывает код JavaScript.

Около двух недель назад Google также в срочном порядке обновила Chrome из-за найденной уязвимости нулевого дня в библиотеке рендеринга шрифтов FreeType (CVE-2020-15999). Более того, уязвимость FreeType, как выяснилось, активно эксплуатировалась хакерами в сочетании с уязвимостью нулевого дня в Windows (CVE-2020-17087). Уязвимость в Windows позволяет повысить привилегии вредоносного кода через уязвимость FreeType для выполнения в браузере Chrome и атаке на систему. Исправления Microsoft ожидаются 10 ноября в ходе планового обновления безопасности. Исправленный браузер Chrome предлагается загрузить самостоятельно и немедленно.