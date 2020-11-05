Microsoft признала проблему с потерей системных и пользовательских сертификатов в Windows 10

Корпорация Microsoft подтвердила наличие проблемы, связанной с потерей системных и пользовательских сертификатов в Windows 10, возникающей после перехода на более новую версию программной платформы. Компания работает над исправлением, и в скором времени оно должно стать общедоступным.

Разработчики отметили, что данная проблема может возникать у пользователей, которые до обновления операционной системы установили накопительное обновление для Windows 10, выпущенное 16 сентября этого года. Кроме того, проблема возникает только в случаях, когда ОС обновляется с помощью ISO-образа, который не содержит в себе исправлений, выпущенных 13 октября этого года. Речь идёт об исправлениях безопасности, которые Microsoft выпускает ежемесячно в рамках программы Patch Tuesday.

Стоит отметить, что потеря системных и пользовательских сертификатов Windows 10 может стать серьёзной проблемой во время, когда многие люди перешли на удалённую работу. Дело в том, что большинство VPN-сетей используют эти цифровые сертификаты в работе, а их отсутствие скажется на нормальном функционировании таких сервисов.

Согласно имеющимся данным, проблема с сертификатами возникает при обновлении операционной системы с помощью устаревших образов или посредством использования внешних физических носителей. Проблема не затрагивает устройства, которые обновляются через «Центр обновлений Windows» или «Центр обновлений Windows для бизнеса» (для корпоративных клиентов). На данный момент только откат Windows 10 к предыдущей версии помогает вернуть операционную систему в полностью работоспособное состояние.