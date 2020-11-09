Microsoft готовится автоматически обновить устройства с Windows 10 (1903)

В декабре этого года завершится период поддержки Windows 10 (1903), которая известна также под именем Windows 10 May 2019 Update. В связи с этим Microsoft готовится начать автоматическое обновление устройств с Windows 10 (1903) до более актуальной версии.

В скором времени Microsoft запустит автоматическое обновление устройств с Windows 10 (1903) до более новой версии. Примечательно, что в этом случае программная платформа будет обновляться не до самой последней версии. Разработчики хотят сделать переход максимально плавным, поэтому пользователи будут переводиться на Windows 10 (1909) или Windows 10 November 2019 Update. Поскольку этот пакет преимущественно состоит из общих исправлений и улучшений, направленных на повышение стабильности работы системы, переход на Windows 10 (1909) не должен вызвать каких-либо проблем.

«Все выпуски Windows 10 версии 1903 и Windows 10 Server версии 1903 перестанут обслуживаться 8 декабря 2020 года. После этой даты устройства, работающие под управлением этих выпусков Windows, больше не будут получать обновления безопасности. Мы рекомендуем вам как можно скорее обновить эти устройства до поддерживаемой версии ОС, чтобы продолжить получать ежемесячные обновления безопасности, а также исправления, которые не связаны с безопасностью», — говорится в сообщении Microsoft.

Это означает, что после 8 декабря устройства с Windows 10 (1903) станут потенциально более опасными, поскольку перестанут получать обновления. Пользователям следует перейти на использование более актуальной версии программной платформы. Сделать это можно через «Центр обновлений Windows» или каким-то иным доступным способом.