Microsoft прекратила поддержку Windows Embedded Standard 7

Microsoft объявила о завершении периода поддержки операционной системы Windows Embedded Standard 7, которая ориентирована на использование в специализированных устройствах. Поддержка упомянутой версии программной платформы завершилась 13 октября 2020 года, а пользователям рекомендовано осуществить переход на Windows 10 IoT Enterprise.

Поддержка Windows 7 завершилась в январе этого года. Это означает, что ОС, которая была выпущена в 2009 году, больше не получает исправлений и обновлений безопасности. Поддержка Windows 7 продолжается в рамках программы расширенных обновлений безопасности (ESU), которая доступна корпоративным клиентам за отдельную плату.

Что касается Windows Embedded Standard 7, то, согласно опубликованным данным, поддержка этой версии программной платформы завершилась в прошлом месяце. «Поддержка Windows Embedded Standard 7 завершилась 13 октября 2020 года. Поскольку устройства под управлением Windows Embedded Standard 7 больше не будут получать каких-либо обновлений от Microsoft, мы рекомендуем как можно быстрее перевести все устройства на Windows 10 IoT», — говорится в сообщении Microsoft.

Программа расширенных обновлений безопасности будет распространяться и на эту версию операционной системы. За отдельную плату Microsoft готова предоставлять исправления и обновления безопасности для Windows Embedded Standard 7 до октября 2023 года. После этого поддержка ОС будет полностью завершена, а пользователям придётся перейти на Windows 10 IoT.