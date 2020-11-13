Вышло обновление Skype

Компания Microsoft начала распространять важное обновление Skype для простых пользователей. Тремя неделями ранее обновление Skype 8.66 стало доступно участникам тестовой программы Skype Insider Preview.

Обновление расширяет количество возможных участников группового видеозвонка с пятидесяти до сотни (с 50 до 100 человек). Это приближает Skype к званию конкурента Zoom, сервиса видеоконференций, ставшего сверхпопулярным на фоне пандемии. При этом Microsoft Teams на данный момент обеспечивает видеозвонки для 300 участников.

Кроме того, Skype 8.66 исправляет несколько неприятных ошибок и недоработок, включая проблемы с загрузкой файлов, автоматическим переключением языка интерфейса на английский, и так далее.

Skype 8.66 доступен для всех основных платформ, включая ПК, веб и мобильные.