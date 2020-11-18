Вышло масштабное обновление браузера Chrome

Google объявила, что завершает 2020 год выпуском обновления браузера Google Chrome, обеспечивающим самое серьёзное улучшение его производительности.

«Обновление в этом месяце представляет собой самый большой прирост производительности Chrome за последние годы», — написал в блоге Мэтт Уодделл (Matt Waddell), директор по продукту Chrome. По его словам, множество внутренних изменений и оптимизаций привело к ускорению Chrome по нескольким направлениям

Первое направление касается работы с вкладками. Chrome теперь будет отдавать предпочтение вашей активной вкладке над другими в фоновом режиме, «сокращая использование ЦП до 5 раз и продлевая время автономной работы до 1,25 часа (на основе наших внутренних тестов)». В блоге Chromium компания объяснила, что этого удалось достичь благодаря троттлингу в JavaScript: «Мы сделали это, не жертвуя фоновыми функциями, которые интересуют пользователей, такими как воспроизведение музыки и получение уведомлений».

Ещё один плюс — запуск Chrome стал на 25 процентов быстрее. Браузер загружает страницы до 7 % быстрее, «и делает всё это, используя меньше, чем раньше, энергии и оперативной памяти».

Google также добавила поиск по вкладкам: «Теперь вы сможете увидеть список своих открытых вкладок — независимо от того, в каком окне они находятся, а затем быстро введите текст, чтобы найти нужную». Эта функция сначала дебютирует на Chromebook, а затем появится на других настольных версиях Chrome.

Отмечено, что адресная строка стала более полезной благодаря функции Chrome Actions — «более быстрому способу выполнить действие всего несколькими нажатиями клавиш».

Кроме того, вскоре при открытии новой вкладки будут появляться «карточки» с подсказками, которые позволят при нажатии перейти к недавно посещённому и связанному с ним контенту в Интернете, сэкономив время пользователя. На данный момент карточки будут отображаться только «для некоторых пользователей» под областью ярлыков, но в следующем году эта функция будет доступна для всех.

Обновление до Chrome 87 уже доступно для всех пользователей.