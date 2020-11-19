Названы худшие пароли 2020 года

Менеджер паролей NordPass составил ежегодный список самых ненадежных секретных комбинаций пользователей интернета.

В этом году лидером антирейтинга NordPass стал «123456», который в этом году использовали свыше 2,5 млн раз. На втором месте оказалась «усложненная версия» первого варианта — «123456789», использованный почти миллион раз.

На третьей строчке расположился новичок рейтинга — «picture1». Остальные места в топ-10 заняли «password», «12345678», «111111», «123123», «12345», «1234567890» и «senha». За исключением «picture1» все пароли из первой десятки подбираются киберпреступниками менее, чем за 10 секунд, отмечает NordPass.

Сообщается, что люди также часто используют названия групп, фильмов и мультфильмов и других объектов поп-культуры в качестве паролей, однако такие комбинации тоже считаются небезопасными. При этом, как отмечают в NordPass, частое использование подобных паролей может сигнализировать о появлении конкретных трендов в обществе.