Вышла новая версия браузера Vivaldi 3.5 для Android

Компания Vivaldi Technologies выпускает обновление для браузера на устройствах Android — Vivaldi 3.5. Данная версия предлагает новые параметры приватности, которые позволяют удалять все данные о просмотре при выходе из браузера.

Пользователи также могут отключить WebRTC, что предотвратит утечку их IP-адреса при использовании VPN. Обновление даёт возможность сортировать заметки и закладки — опция доступна и в десктопной версии Vivaldi. Пользователи могут менять порядок заметок в соответствии со своими предпочтениями.

Новую версию Vivaldi можно бесплатно загрузить на мобильные телефоны и планшеты под управлением Android 5 или выше. Браузер также работает на современных хромобуках.