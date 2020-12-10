Мошенники от имени Евроопта обещают новогодние купоны

Появилась очередная мошенническая схема от имени сети «Евроопт». В интернете предлагают пройти опрос, после которого участники смогут получить купон.

«Евроопт» просит пользователей не переходить по ссылкам, которые присылают такие мошенники. Компания не уточняет, что именно может случится, если перейти по ссылке. Скорее всего, это риск заразить компьютер или смартфон вредоносным ПО.

Сеть «Евроопт» — основной розничный проект ООО «Евроторг», которое на 100% принадлежит кипрской Eurotorg Holding PLC.