Adobe Flash Player получил последнее обновление

Adobe выпустила последнее обновление для Flash Player. О грядущем конце поддержки Flash компания объявила ещё летом 2017 года и технологии осталось существовать совсем недолго.

Финальное запланированное обновление Flash Player доступно сегодня для всех регионов за пределами материкового Китая. Adobe ещё раз напомнила сегодня, что поддержка Flash Player продлится до 31 декабря 2020 года.

После 12 января 2021 года Adobe сама начнёт блокировать контент Flash от воспроизведения в Flash Player, так что пользователи не смогут получить к нему доступ.

На основных платформах и браузерах поддержка Flash или уж завершилась или ведётся работа в этом направлении. Тем не менее, наследие Flash сохранят для будущих поколений. За проект взялась некоммерческая организация Internet Archive (Архив Интернета). В результате, популярные игры и анимацию на основе технологии Flash можно будет найти на портале Internet Archive.