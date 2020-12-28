Microsoft тестирует улучшенный голосовой набор на Windows 10

В Windows 10 появится переработанный голосовой поиск, который должен улучшить взаимодействие пользователей с приложениями и файлами. Новая функция называется Voice Launcher. Она доступна везде, где в системе предусмотрены поисковые возможности: в «Параметрах», «Проводнике», поисковой строке на панели задач Windows.

Сейчас функция тестируется в нескольких регионах:

США, Канада, Великобритания, Австралия, Индия — английский язык.

Франция и Канада — французский язык.

Бразилия — португальский язык.

Поддерживается также испанский, немецкий, итальянский, японский и китайский языки. Планируется, что новый голосовой поиск будет включен в обновление Windows 10, которое выйдет в октябре 2021 года.