Microsoft тестирует улучшенный голосовой набор на Windows 10

В Windows 10 появится переработанный голосовой поиск, который должен улучшить взаимодействие пользователей с приложениями и файлами. Новая функция называется Voice Launcher. Она доступна везде, где в системе предусмотрены поисковые возможности: в «Параметрах», «Проводнике», поисковой строке на панели задач Windows. 

Сейчас функция тестируется в нескольких регионах:

  • США, Канада, Великобритания, Австралия, Индия — английский язык.
  • Франция и Канада — французский язык.
  • Бразилия — португальский язык.

Поддерживается также испанский, немецкий, итальянский, японский и китайский языки. Планируется, что новый голосовой поиск будет включен в обновление Windows 10, которое выйдет в октябре 2021 года.

 

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Источник: 

tproger.ru

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Опубликовал: KVbot,

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