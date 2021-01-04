С 1 января белорусские айтишники платят налог 13%

С 1 января действует обновленный Налоговый кодекс. Ставки подоходного налога для работников компаний-резидентов ПВТ подняли с 9% до 13%, пишет dev.by.

Напомним, 17 декабря Минфин предложил повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19, в том числе ставку подоходного налога для сотрудников резидентов ПВТ и парка «Великий камень» — с 9% до 13%.

Уже на другой день Палата представителей приняла в двух чтениях проект закона «Об изменении Налогового кодекса» со всеми предложенными поправками.

 

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Опубликовал: KVbot,

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