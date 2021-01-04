Биткоин установил новый рекорд

В наступившем 2021 году самая популярная криптовалюта биткоин продолжает устанавливать рекорды. Превысив в субботу, 2 января, отметку в $31 000, курс биткоина в воскресенье уже преодолел рубеж в $34 000. На момент написания заметки стоимость биткоина на одной из крупнейших криптовалютных бирж Binance составляет $30 800.

Рекордным продвижением биткоин обязан сложившемуся в последнее время мнению, что он представляет собой форму «цифрового золота», наряду с притоком на криптовалютный рынок институциональных инвесторов, в числе которых хедж-фонд Skybridge Capital бывшего советника президента США Энтони Скарамуччи (Anthony Scaramucci), вложивший в декабре в криптовалюту $182 млн, MassMutual ($100 млн в декабре) и фонд Guggenheim Investments, потративший на покупку биткоинов $5 млрд, что составляет около 10 % имеющихся у него средств.

Ещё одна причина роста курса криптовалюты заключается в том, что Федеральный резерв США вместе с другими центральными банками включил печатный станок, пытаясь предотвратить экономические последствия пандемии коронавируса. Многие считают это потенциальным катализатором инфляции, что может положительно сказаться на цене биткоина.

Также могла сыграть роль в всплеске курса криптовалюты растущая глобальная макроэкономическая неопределённость. Кроме того, на это мог повлиять вывод денег из токена XRP и так называемых монет конфиденциальности, которые столкнулись с юридическими и нормативными проблемами.

При рыночной стоимости более $595 млрд, биткоин сейчас уступает лишь девяти публично торгуемым компаниям, находясь между Alibaba ($648,3 млрд) и Berkshire Hathaway ($543,7 млрд).