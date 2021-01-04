Microsoft планирует радикальное визуальное обновление ОС

Microsoft планирует «радикальное визуальное обновление Windows», которое призвано сигнализировать пользователям операционной системы, что «Windows ВЕРНУЛАСЬ». Да, именно так большими буквами было написано в недавно опубликованной Microsoft вакансии на роль разработчика программного обеспечения в команде Windows Core User Experiences.

«В этой команде вы будете работать с нашей ключевой платформой, подразделением Surface и партнёрами OEM, чтобы запланировать и провести радикальное визуальное обновление окружения Windows и сообщить нашим клиентам, что Windows ВЕРНУЛАСЬ, а также обеспечить, чтобы Windows считали лучшим окружением среди потребительских ОС», — сообщалось в тексте вакансии.

Затем Microsoft тихо удалила упоминания о радикальном визуальном обновлении Windows, но несколько энтузиастов уже заметили текст на выходных. Microsoft уже много лет обещает визуальное переосмысление Windows 10 благодаря своей концепции Fluent Design, но слухи сообщают, что компания планирует внедрить действительно серьёзные изменения лишь в этом году (второй его половине).

О проекте существенного переосмысления дизайна самой популярной ОС для ПК сообщалось в октябре — обновление носит кодовое имя Sun Valley. Компания якобы планирует переделать многострадальное меню «Пуск», проводник и встроенные приложения в Windows 10, чтобы модернизировать их и сделать интерфейс более единообразным. Некоторые изменения пользовательского интерфейса также будут включать обновления ползунков, кнопок и элементов управления как самой Windows, так и приложений, использующих стандартные элементы интерфейса.

Microsoft работает и над улучшением режима планшета, в частности, над тем, как устройства вроде семейства Surface переключаются между сенсорным экраном и использованием мыши/трекпада.