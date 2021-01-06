Биткоин достиг нового максимума, превысив $35 000

В среду, 6 января, курс биткоина продолжил свой рост и преодолел отметку в $35 000, установив новый рекорд. Согласно данным Coin Metrics, цена биткоина выросла свыше $35 000 примерно в 1:24 EST (9:24 мск). На момент написания заметки курс составил $34 978.

Рост курса биткоина произошёл всего через несколько дней после того, как он упал в цене более чем на 10 % до $29 316. Это последовало за стремительным ростом курса самой популярной в мире криптовалюты в 2020 году более чем на 300 %.

В понедельник финансовый холдинг JPMorgan Chase опубликовал аналитическую заметку с прогнозом по биткоину, согласно которому он может вырасти до $146 000, поскольку будет конкурировать с золотом в качестве «альтернативной» валюты. Следует отметить, что драгметалл тоже значительно вырос в цене в 2020 году: спотовая цена на золото стала выше за год примерно на 25 %.