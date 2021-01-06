Honor готовит 5G-смартфон на процессоре Qualcomm

После перехода бренда Honor от Huawei в собственность консорциума Zhixin New Information Technology он получил возможность вести свою деятельность без всяких ограничений, связанных с санкциями США, наложенными на его бывшую родительскую компанию. А это означает, что он может вернуться к выпуску смартфонов с использованием технологий американских компаний.

Благодаря тому, что Honor больше не связан запретами, у него есть возможность выбора основных компонентов, включая изделия основных поставщиков микросхем, таких как Qualcomm, MediaTek и Samsung.

Согласно данным источников из сети поставщиков, компания Honor совместно с Qualcomm в настоящее время готовит к выходу смартфон с поддержкой 5G. Как полагает ресурс GSMArena, несмотря на то, что информации о характеристиках новинки пока нет, в любом случае речь идёт не о смартфоне серии Honor V40, представители которой будут основаны на чипах MediaTek. В частности, сообщается о возможном использовании ими процессора Dimensity 1000+.

На саммите Snapdragon Technology Summit президент Qualcomm выразил радость тому, что Honor стала новым участником рынка, и сообщил, что надеется на дальнейшее сотрудничество двух компаний. По словам источника, близкого к Qualcomm, компании близки к заключению соглашения о сотрудничестве в области поставок. Похоже, что появления смартфонов Honor с чипами Qualcomm ждать осталось недолго.