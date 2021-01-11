Huawei выпустит собственный браузер для ПК

Компания Huawei готовит к запуску собственный браузер для настольных ПК и ноутбуков в рамках развития собственной экосистемы. Как пишет профильный портал Huawei Central, вместе с ним на компьютерах появятся фирменный магазин компании (AppGallery), облачный сервис Huawei Cloud, поддержка мобильных сервисов Huawei Media Services (HMS) и ряд других приложений.

Подробностей о том, что будет представлять из себя новый настольный браузер китайского вендора, на момент публикации материала не было. Разработка обозревателя может двигаться в одном из двух направлений – Huawei соберет его на проприетарном движке или же выберет готовый.

По данным Huawei Central, весь набор сервисов Huawei появится в первую очередь на ноутбуках компании, притом в обозримом будущем.