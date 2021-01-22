Вышел Honor V40 5G – первый смартфон без Huawei

Компания Honor представила свой первый флагманский смартфон с момента расставания с Huawei. Среди главных достоинств новинки производитель выделяет дизайн, дисплей и камеры.

Honor V40 получил 120-герцовый OLED-экран с диагональю 6.72" и разрешением 2676x1236. Рамки у дисплея изогнутые, есть встроенный сканер отпечатков пальцев, датчик цветовой температуры и вырез для селфи-камеры 16 Мп.

Основной блок камер на тыльной стороне аппарата состоит из главного модуля на 50 Мп, 8 Мп ультраширокоугольника и 2 Мп макрокамеры. Имеется лазерный автофокус.

В качестве аппаратной платформы Honor V40 получил чипсет MediaTek Dimensity 1000+. Оперативной памяти 8 ГБ, постоянной – 128 или 256 ГБ.

Смартфон работает под управлением Android 10 с фирменной надстройкой Magic UI 4.0. Помимо поддержки сетей 5G в телефоне стоят модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Батарея емкостью 4000 мА·ч с поддержкой скоростной и беспроводной зарядки.

HONOR V40 5G выпускается в трех цветах: "Серебристый титан", "Полночный черный" и "Розовое золото". Стоимость – от $550 до $620.

Выход смартфона на международный рынок ожидается в апреле. Возможно, он получит поддержку сервисов Google.