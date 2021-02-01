Mozilla прекращает разработку проектов Voice Fill и Firefox Voice

Компания Mozilla объявила о том, что в следующем месяце будет прекращена работа сервера Speech Proxy, обеспечивающего функционирование дополнений Voice Fill и Firefox Voice. Сервер будет остановлен 28 февраля, но код дополнений останется в репозиториях и будет в дальнейшем поставляться под свободной лицензией Mozilla Public License (MPL).

Согласно имеющимся данным, в ближайшее время разработчики выпустят обновление для Voice Fill и Firefox Voice, вместе с которым будет распространено оповещение о прекращении дальнейшего развития и поддержки этих проектов. Кроме того, 19 февраля Mozilla инициирует процесс удаления упомянутых дополнений из браузеров. Пользователям не придётся выполнять каких-либо действий для деинсталляции дополнений.

Напомним, дополнение Firefox Voice было запущено в тестовом режиме в начале прошлого года. В рамках этого проекта разработчики развивали систему голосовой навигации, позволяющей выполнять разные речевые команды в браузере. От других систем голосового управления Firefox Voice отличается тем, что дополнение не предназначено для замены клавиатуры и мыши. Вместо этого оно позволяет обрабатывать запросы на естественном языке, то есть является подобием голосового помощника.

Что касается Voice Fill, то в этом дополнении разработчики реализовали систему голосового ввода, с помощью которой можно заполнять формы на сайтах и вводить текст. В основе данного инструмента находится система распознавания речи, развиваемая силами Mozilla. Для распознавания речи записанные через микрофон данные передавались на серверы Mozilla, где и происходила их обработка и преобразование.