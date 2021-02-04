Microsoft выпустила обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила небольшое, но важное обновление для своей операционной системы Windows 10. 

Апдейт под номером KB4598291 для Windows 10 версий 2004 (майское обновление 2020 года) и 20H2 (октябрьское обновление 2020 года) приносит исправление ряда критических ошибок, которые давно присутствовали в системе, приводили к серьёзным сбоям, а также проблемам с играми и браузерами. 

KB4598291 распространяется как опциональное обновление через Windows Update (Центр обновления Windows). Кроме того, Microsoft предлагает прямую ссылку для загрузки и установки апдейта

Была исправлена ошибка из-за которой пользователь выходил из своих учётных записей при каждой перезагрузке. Microsoft признала её ещё в апреле 2020 года. В результате этой ошибки браузеры и приложения Microsoft «не запоминали» пароли, сохранённые пользователем. 

В некоторых конфигурациях Windows 10 имелись серьёзные сбои с играми и производительностью, если играть в полноэкранном режиме или использовать планшетный режим. Эти недоработки были исправлены. 

Также Microsoft, наконец, наладила работу многозадачности с переключением между приложениями с помощью комбинации клавиш Alt-Tab в октябрьской версии Windows 10 (20H2).

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Источник: 

ixbt.com

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KVbot,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!