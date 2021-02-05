Microsoft запустила цифровую платформу Viva для организации удалённой работы

Сегодня была официально представлена платформа Microsoft Viva, нацеленная, по словам компании-разработчика, на профессиональное развитие и поддержание благоприятного эмоционального состояния сотрудников, работающих удалённо. Microsoft заявляет, что Viva содержит инструменты для обеспечения вовлечённости и обучения, а также позволяет сотрудникам обмениваться знаниями в ходе рабочего процесса.

Стоит отметить, что Viva обладает высоким уровнем интеграции с Microsoft 365 и Teams. Новая платформа является продуктом, соответствующим времени. Это именно тот инструмент, который необходим для качественной организации удалённой работы. Microsoft Viva состоит из нескольких ключевых модулей, некоторые из которых будут запущены позже в этом году.

Viva Insights призван помочь сотрудникам организовать своё время, чтобы обеспечить эффективное выполнение работы и, в то же время, снизить риск переутомления и, как следствие, эмоционального выгорания. Этот модуль предоставит менеджерам рекомендации по созданию сплочённой и успешной команды. Руководители получат инструмент для построения эффективных организационных моделей и отслеживания тенденций. Кроме того, сервис предполагает возможность использования данных сторонних сервисов, таких как Zoom и Workday.

Viva Learning объединяет в одном месте все учебные ресурсы, доступные в компании, а также контент от Microsoft Learn и курсы от сторонних провайдеров, таких как Coursera и Skillsoft. Этот модуль призван сделать возможности профессионального обучения более доступными.

Viva Topics предназначен для поиска информации внутри компании. Инструмент использует искусственный интеллект для автоматической организации общекорпоративных данных по категориям. Сервис автоматически создаёт карточки, содержащие информацию о связанных документах и прочих файлах, связанных с темой, когда сотрудники работают в Microsoft 365 и Teams.

Viva Connections позволит пользователям осуществлять внутренние коммуникации и получать доступ к ресурсам компании, таким как свод внутренних политик, новости, а также к корпоративным сообществам. Всё это будет доступно в отдельном приложении в Micriosoft Teams. Connections для ПК появится в первой половине этого года, а мобильное приложение выйдет ближе к его концу.

Важно отметить, что для обеспечения конфиденциальности Microsoft Viva использует деидентификацию, благодаря чему точные данные об активности пользователя в системе видны только ему самому. Менеджеры и руководители получают усреднённые обезличенные данные.