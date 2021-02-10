«Яндекс» запустит сервис безналичной оплаты Yandex Pay

Компания «Яндекс» анонсировала запуск сервиса безналичной оплаты Yandex Pay. В июне 2020 года Сбербанк выкупил ее долю в сервисе «Яндекс.Деньги», которая теперь полностью перешла на новый бренд «ЮMoney».



«Яндекс» готовится запустить собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay. Данные о нем появились в условиях использования сервисов компании. В условиях указано, что Yandex Pay будет доступен на веб-страницах «Яндекса». К сервису можно будет привязать свои банковские карты и пользоваться им для безналичной оплаты.

В пресс-службе «Яндекса» напомнили, что у пользователей уже есть возможность привязать банковскую карту к своему аккаунту и оплачивать покупки на разных сервисах компании.

