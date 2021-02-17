Вышло масштабное обновление Trello

Сервис для планирования работы Trello с 50 млн пользователей выпустил крупнейшее обновление, пишет TechCrunch. Сервис добавил несколько новых функций: например, инструменты для визуализации показателей успеха и построения отчётов, возможность переключиться между проектами и календарь для отслеживания дедлайнов и срочных задач.

Компания впервые добавила таблицу, в котором есть несколько досок — можно отслеживать работу не одного проекта или компании, а сразу нескольких, отмечает TechCrunch. Пользователи могут переключаться между проектами.Также компания добавила возможность собрать данные с нескольких досок и просмотреть их в единой оптимизированной таблице с сортировкой, фильтрацией и другими функциями.

В новом обновлении есть временная шкала, которая позволяет вам просматривать все карточки за год, а также календарь, который позволяет перетаскивать их и менять дедлайны.

Сервис разрешит переносить контент из внешних сервисов прямо в карточки — они будут называться Link Card. Это обычная карточка со ссылками на, например, Google Docs или YouTube, но после импорта в Trello ссылка становится встроенной — можно редактировать документы или смотреть видео внутри сервиса.

Пока пользователи могут импортировать ссылки из 30 различных внешних сервисов. Пока большую часть ссылок можно только просмотреть, но не работать с ними, но некоторые файлы можно редактировать уже внутри сервиса.

В Trello теперь появились графики, например, с показателями успеха или с данными для отчёта. Диаграммы показывают, сколько у вас карточек с разными ярлыками, какие сроки выполнения или как с ним справились.

В сервисе также есть интерактивные карты для работников, которые работают с данными геолокации.