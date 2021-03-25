«Яндекс» запустил логистическую платформу в Беларуси

Логистическая платформа Яндекс.Маршрутизация начала работать в Беларуси. Белорусским FMCG-производителям и ритейлерам стали доступны оба сервиса Маршрутизации — автоматическое планирование маршрутов и мониторинг заказов.

Первый — помогает упростить и ускорить планирование, оптимизировать маршруты и сократить транспортные издержки. Алгоритм использует прогноз пробок. Он планирует время доставки с точностью до 95% — грузы прибывают в срок, а значит, не нарушается работа складов и не штрафуют заказчики. Кроме этого, при планировании маршрутов учитываются более 50 важных параметров, в том числе: особенности транспорта, габариты и совместимость грузов, смены водителей, режим работы складов. Всё это позволяет оптимизировать маршруты — за тоже самое время получается выполнить на 10% больше поездок, а пробег автотранспорта сокращается на 8%. В результате компания экономит на топливе и обслуживании, успевая доставлять больше заказов меньшими силами.

Мониторинг заказов обеспечивает контроль за их выполнением. В рабочем кабинете логист видит, как осуществляется доставка в реальном времени, и если где-то машина задерживается — он может быстро среагировать.