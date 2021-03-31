«Яндекс» обновил логотип впервые за 13 лет

Российская компания «Яндекс» сменила логотип. Изменения связаны с развитием новой айдентики сервисов, проведенной впервые за 13 лет.

Обновленный логотип уже появился на главной странице, где доступен поисковик. Лого включает новый знак — букву Я в красном круге, а также новый шрифт. В компании подчеркнули, что Я в красном круге теперь можно будет увидеть в интерфейсах и на сумках курьеров. Шрифт будет использоваться для разных сервисов.

Также «Яндекс» изменил поисковую строку — она больше не повторяет форму стрелки. Обновление разработали дизайнеры «Яндекса» вместе с Ильей Рудерманом, дизайнером, участвовавшем в создании шрифта Yandex Sans.