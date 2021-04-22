Мошенники заразили более 1 млн. Android-устройств

Мошенники установили на более чем миллион Android-устройств ПО, которое имитировало просмотры рекламы и позволяло заработать на этом, выяснили исследователи из компании по кибербезопасности Human.

Мошенническая схема появилась в 2019 году, когда 29 официальных приложений из Google Play оказались заражены новым вирусом. Заражённые приложения имитировали показ рекламы, которую на самом деле пользователи не видели. Мобильные устройства под воздействием вредоносного ПО воспринимались как смарт-телевизоры (такие как Roku players и Apple TV), которые якобы обрабатывали 650 млн рекламных запросов в день.

В результате рекламные провайдеры платили злоумышленникам якобы за показ рекламы, потому что были уверены в реальности просмотров. Среди зараженных оказалось приложение для смены цвета подсветки Any Light (свыше 10 тыс. загрузок), а также игра Sling Puck 3D Challenge (свыше 100 тыс. загрузок).

Сейчас все приложения удалены из магазина, а данные переданы в правоохранительные органы, заявляют исследователи.